2020/01/27 | 16:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي حسن* كان صبيا منعزلا يرتدي سروالاً قصيراً وقميصاً ملوناً، وجوارب طويلة، حتى أطلق عليه زملاؤه في المدرسة لقب “صبي الجوارب”، حين كان يطلب الخروج من البيت كان والده يمنعه، فالاختلاط خطر: “لقد سرقوا طفولتي، وأعطوني وأنا طفل هيئة رجل … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأيقونة علاء الركابي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأيقونة علاء الركابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).