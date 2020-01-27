صلاح بدرالدين - - مانيفيست - مكانة الكرد السوريين في البيت الكردستاني ( 3 )

2020/01/27 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صلاح_بدرالدين ( 3 ) في الثقافات الشرقية ، بجانبها الاجتماعي ، وبكل مايستأثر به الأخ الأصغر من دلال وميزات ، يبقى الأولى بحكم الواجب ، بخدمة من هو أكبر منه عمرا في العائلة ، وفي حالتنا الكردية السورية – ومن سوء الحظ - ، تجسد هذا العرف والتقليد في الحياة السياسية أيضا ، حيث يعتبر الكرد السورييون الجزء الأصغر جغرافيا وبشريا ، ومن واجبه أن يكون مطواعا وفي خدمة الأشقاء الثلاثة الآخرين ( والأصح الشقيقان الآ......

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