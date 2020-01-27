النجيفي: العجز عن حماية المتظاهرين سيدفع القوى السياسية والمجتمعية لطلب الحماية الدولية

2020/01/27 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تحالف القرار أسامة النجيفي، ان عجز الحكومة عن حماية المتظاهرين، وكشف الطرف الذي يستهدفهم، سيدفع القوى السياسية والمجتمعية لطلب الحماية الدولية للشعب.

وأشار النجيفي في تغريدة على تويتر، الى عدم وجود رواية حكومية مقنعة، بشأن ما وصفها بالمجازر المرتكبة بحق المتظاهرين، مضيفا ما نصه “نحن نحصي منذ أربعة أشهر، الشهداء والجرحى من شبابنا الغاضبين، من دون محاسبة الجناة أو إيقاف المجازر بحقهم” فيما تساءل النجيفي عبر التغريدة قائلا “لمصلحة من يدفع بالبلد نحو التأزيم ومنزلق الفتنة، والمواجهة الداخلية والخارجية”.

وأضاف النجيفي ان على أحزاب السلطة، تفهم المخاطر المحدقة بالوطن وترك المجال لرئيس الجمهورية، لتكليف شخصية مناسبة لرئاسة حكومة انتقالية، تلبي طموح المتظاهرين وتقوم بالإصلاحات المطلوبة.

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