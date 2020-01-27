بيـــن هــادي وفــائق وتغــريــداته .. القضـــاء العـــراقي فـــي حيــرة مـــن أمــره !!

2020/01/27 | 16:17 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أصدر القضاء العراقي أمرا بالقبض على النائب العراقي فائق الشيخ علي، إثر شكوى تقدم بها زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

وأصدر قاضي تحقيق محكمة "الكرادة" قرارا قضائيا بحق النائب العراقي،فائق الشيخ علي، إثر شكوى تقدم بها ضده العامري قبل 7 أيام.

وبحسب نص قرار القاضي، جاء قرا...

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