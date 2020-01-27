"خذ كتاباً وضع آخر".. في أشهر متنزه بإقليم كوردستان

2020/01/27 | 16:18 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتأت الفتاة الثلاثينية إطلاق مبادرة كهذه لإضفاء الأجواء الإيجابية وترسيخ الثقافة ونشر المعرفة بين المجتمع على مختلف شرائحه في كوردستان – تصوير: نيكول يوحنا/ كوردستان 24

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