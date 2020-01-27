مصدر سياسي يكشف أسماء المرشحين الأوفر حظاً لتولي منصب رئاسة الوزراء

2020/01/27 | 16:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} كشف مصدر سياسي، عن الاسماء المطروحة امام رئيس الجمهورية برهم صالح لتولي رئاسة الوزراء، فيما اشار الى ان موعد حسم منصب رئيس الوزراء قريبا جدا.وقال المصدر ان "الأسماء المطروحة حاليا لتكليفها رسميا بتشكيل الحكومة هي كل من محمد توفيق علاوي، وعلي شكري، وعبد الغني الأسدي، لكن الأوفر حظاً هو رئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، الذي يحظى بتوافق أغلب الكتل السياسية، كما أن علاقته متزنة في ما يتعلق بالمعادلة الأميركية الإيرانية داخل العراق".

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