2020/01/27 | 16:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مؤسس تطبيق فاين الشهر Vine Don Hoffman تطبيقه الجديد لمشاركة الفيديوهات والذي يمكن المستخدمين من مشاركة فيديو مدته ٦ ثواني مع اصدقاءهم او على شبكة الانترنت.يمتلك تطبيق Byte تصميماً جديداً يتميز بملامح اقرب الى تطبيقات التواصل الإجتماعي، مع خانة خاصة لعرض وتصفح التنبيهات والاشعارات التي يستلمها المستخدم، كما يأتي التطبيق بميزة البحث وإستكشاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماهو تطبيق Byte لمشاركة الفيديوهات القصيرة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماهو تطبيق Byte لمشاركة الفيديوهات القصيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).