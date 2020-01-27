2020/01/27 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أكد عضو تحالف الفتح مختار الموسوي ، الاثنين 27-1-2020، ان المرشح محمد توفيق علاوي بات الأقرب للف...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب عن الفتح: علاوي وافق على شرطين مهمين وضعتهما القوى الشيعية وتكليفه سيتم خلال أيام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عن الفتح: علاوي وافق على شرطين مهمين وضعتهما القوى الشيعية وتكليفه سيتم خلال أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).