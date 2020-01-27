2020/01/27 | 16:23 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادة فتح الطرق المغلقة في منطقة رجم حديد بعد غلقها على خلفية هجمات ارهابية بايمن الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/27 | 16:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة فتح الطرق المغلقة في منطقة رجم حديد بعد غلقها على خلفية هجمات ارهابية بايمن الموصل) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة فتح الطرق المغلقة في منطقة رجم حديد بعد غلقها على خلفية هجمات ارهابية بايمن الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).