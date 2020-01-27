2020/01/27 | 16:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، عن تخصيص طائرة لنقل الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية....

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