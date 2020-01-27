2020/01/27 | 16:27 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلمانيون لبنانيون يناقشون ميزانية 2020 والمتظاهرون يرشقون الأمن بالحجارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/27 | 16:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانيون لبنانيون يناقشون ميزانية 2020 والمتظاهرون يرشقون الأمن بالحجارة) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمانيون لبنانيون يناقشون ميزانية 2020 والمتظاهرون يرشقون الأمن بالحجارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).