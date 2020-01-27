الكشف عن جريمة قتل غامضة حدثت في سرداب داخل مقبرة وادي السلام

2020/01/27 | 16:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت عن تشكيل فريق عمل باشراف قائد الشرطة وكالة العميد فائق فليح الفتلاوي لكشف ملابسات جريمة قتل.وقالت المديرية “تم الابلاغ عن وجود جريمة […]

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