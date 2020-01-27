ولدت بدون ذراعين.. عارضة أزياء مكسيسكية تفوز بلقب ملكة جمال

2020/01/27 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فازت عارضة الأزياء المكسيكية آنا غابريلا مولينا التي ولدت بلا ذراعين، في مسابقة ملكات الجمال بولاية فيراكروز.

وأكدت مولينا خريجة علم النفس التي يبلغ عمرها 24 عاما، أنها سعت لأن تكون قدوة للآخرين من ذوي الإعاقة، فقبول حالتها كان صعبا، لكنها نجحت في كل شيء صادفها في حياتها.

وأشارت إلى أن ولادتها دون ذراعين لم تمنعها من تناول الطعام أو استخدام الهاتف المحمول أو الكتابة بقدميها.

وأعلنت مولينا نيتها المشاركة في مسابقة ملكة الجمال في ولاية فيراكروز المطلة على خليج المكسيك والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثمانية ملايين نسمة.

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