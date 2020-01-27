واقع الشيعة في العراقي بحيادية.. غالب الشابندر

2020/01/27 | 16:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: مدونة كتب غالب الشابندر: واقع الشيعة (في العراق) بحيادية.هنالك١٢ حقيقة (وأكثر) معروفة ومسكوت عن اغلبها: ١- الحشد الشعبي هو تجمع بمعظمه أيدولوجي وكل قادته أيدولوجيين حتى النخاع.والايدولوجية لديهم لا تعترف بوطن ولا حدود، ويعتبرونها اهم من الشعب والمكون الشيعي حتى.٢- المجلس الأعلى ليس سوى كيان إيراني صرف صرفٌ بمعنى الكلمة.[…]

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