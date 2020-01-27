العراق: قصف السفارة الأميركية لن يؤثر على العلاقة بين واشنطن وبغداد

2020/01/27 | 16:33 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعربت وزارة الخارجيّة، الاثنين، عن رفضها القاطع، واستنكارها للهجوم الذي استهدف سفارة الولايات المتحدة...

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