2020/01/27 | 16:36 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس نادي الكرخ شرار حيدر: نشكر موقف وزير الشباب لمساعدة الأندية المنسحبة من الدوري الممتاز لضمان مشاركتها

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