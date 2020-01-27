بعد حرق خيم الاعتصام في الحبوبي... شرطة ذي قار توجه منتسبيها بالتبرع لاخوتهم المعتصمين

2020/01/27 | 16:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، منتسبيها الى تقديم التبرعات المالية الى المتضررين من المتظاهرين على خلفية الاحداث التي دارت ليلة امس الاحد في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

وقالت القيادة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "بإيعاز من قائد شرطة محافظة ذي قار أطلق قسم العلاقات والاعلام مبادرة إنسانية لدعم المتظاهرين المعتصمين لاسيما المتضررين منهم في ساحة الحبوبي والذين تعرضت سرادقهم للحريق نتيجة دخول مسلحين مجهولين وحرق الخيم والاعتداء عليهم".

واضافت انه "دعما من اعلام شرطة ذي قار ولإثبات حسن النوايا من القوات الأمنية وتضامنا مع أبنائنا المتظاهرين لمساعدة عائلات الشهداء ومساعدة الجرحى ودعم المتظاهرين السلميين نرجو من جميع منتسبينا بكافة اقسام وتوابعها ان يهبوا لتقديم التبرعات المالية والعينية الى قسمنا وبواسطة معتمديكم وبشكل طوعي سواء كانت التبرعات ماليه او أشياء أخرى يستفاد منها".

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