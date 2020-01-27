الصحة الأردنية تنفي إصابة عامل صيني بفيروس كورونا

2020/01/27 | 16:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نفت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، أنباء تم تداولها عن إصابة عامل صيني، قدم قبل خمسة أيام من منطقة ووهان الصينية، إلى المملكة، بفيروس "كورونا".

كما أعلنت الوزارة الحجر الصحي على عمال مشروع العطارات الصينيين والبالغ عددهم نحو ألفي شخص، بشكل "احترازي"، بالتعاون مع سفارة بلادهم، ومنعت دخول أو خروج أي عامل، حسبما جاء في بيان رسمي.

من جهته، قال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن الوزارة جهزت مستشفى للأمراض الوبائية بسعة 100 سرير، قابل للزيادة، لاستقبال أو تحويل ومتابعة وحجر أي حالة يشتبه إصابتها بهذا الفيروس.

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