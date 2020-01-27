صحيفة امريكية: واشنطن منعت 16 طالبا إيرانيا من دخول أراضيها

2020/01/27 | 16:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الاثنين، أن السلطات الأمريكية منعت دخول 16 طالباً إيرانياً، وأعادتهم إلى البلدان التي اتوا منها، منذ آب 2019.

وقالت الصحيفة "رفضت السلطات دخول الطلاب الإيرانيين للبلاد، ممن تم قبولهم في الجامعات الأمريكية المرموقة، وحصلوا على تأشيرات دخول من قبل وزارة الخارجية عقب اجتيازهم مرحلة التحقيقات الأمنية".

ونقلت الصحيفة عن بعض هؤلاء الطلاب، بأن السلطات لم تذكر لهم أي مبررات حول منع دخولهم البلاد.

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