الخالدي يدعو صالح لتكليف مرشح النواب (المتحررين): لا تخذل المتظاهرين

2020/01/27 | 16:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا النائب محمد الخالدي، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية برهم صالح الى ان ينتصر للعراق والمتظاهرين، وان لا يخذلهم في معركة الاصلاح والتغيير، مشددا على ان الجماهير في ساحات الاعتصام منذ عدة اشهر تنتظر من رئيس الجمهورية ان يكون الحامي لهم ولمطالبهم المشروعة في اختيار من يمثلهم ويلبي تطلعاتهم.

وقال الخالدي في بيان صحفي تلقته "الغد برس"، إن "اليوم هنالك صوتين الاول يريد زج العراق في معركة لا ناقة له فيها ولا جمل من خلال الدخول بسياسة المحاور في الصراع الاقليمي محاولين بشتى الطرق اختيار شخصية لرئاسة الوزراء تنسجم مع مشروعهم الذي يلبي طموحات دول اخرى وليس الشعب العراقي".

واضاف الخالدي، "يقابل هذا المحور طرف اخر من النواب المتحررين المتضامنين مع المطالب الشعبية والراغبين بإبعاد العراق عن التخندقات الطائفية والعرقية، وصولا الى بناء دولة مؤسسات تنسجم مع تطلعات الجماهير وتحقق رغباتهم، وان يتم بناء دولة يكون فيها العراق للعراقيين فقط وليس لغيرهم".

واكد الخالدي، انه "في ظل هذه المعادلة المعقدة فان رئيس الجمهورية نجح بالاختبار الاول حين لم يرضخ لضغوط دعاة المحاور في تمرير مرشحيهم، واصبح اليوم امام معركة اخرى في نصرة الجماهير الغاضبة وتكليف مرشح النواب المتحررين لإبعاد العراق عن شبح المعارك الاقليمية وليكون الحامي الاول للدستور والعراق قولا وفعلا".

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