بولندا تعتزم شراء أكثر من 30 مقاتلة “إف-35” أمريكية

2020/01/27 | 16:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة صرح وزير الدفاع البولندي ان بلاده تنوي شراء 32 مقاتلة من طراز F-35 من الولايات المتحدة الأمريكية.وأكد ماريوس بلاشزاك أن توقيع عقد شراء الطائرات العسكرية سيجري في 31 يناير.وأضاف في تغريدة على موقع “تويتر”: “بالفعل هذه الجمعة في دمبلين (القاعدة الجوية البولندية) في الساعة 15:00 سأوقع عقدا بقيمة 4.6 مليار […]

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