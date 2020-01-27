عبد الرحمن البيطار - قضايا مسكوت عنها في النضال الفلسطيني

2020/01/27 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحمن_البيطار في التغطية التي قُمْتُ فيه في اليوميات الأربعة التي كتبتها في أيلول ٢-;-٠-;-١-;-٩-;- أثناء مراجعتي السّابقة للقضايا المسكوت عنها في النِّضال الوطني الفلسطيني والتي طَرَحها إدوارد سعيد في العام ١-;-٩-;-٩-;-٢-;- في الـ ” مُقَدِّمة ” التي كَتَبَها لطَبْعِة كتابه ” مسألة فلسطين ” ، تناول إدوارد عدداً من القضايا المُهِمّة ، وفِي القسم الثالث من مقدمته ، فَقَدْ تَعَرّض إدوارد......

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