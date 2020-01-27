ذي قار “تبهر” العراق مجددا.. كيف تفاعل العراقيون مع نشاط الناصرية الاخير لإعادة اعمار الحبوبي؟

2020/01/27 | 16:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عبر العديد من العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، عن “صدمتهم” بما تسطره مدينة الناصرية، من “تشافي سريع” وتضامن بين ابنائها، والذي تمثل باستعادة رونق ساحة اعتصام الحبوبي بعد جولة تبرعات وتنظيف وبناء، على خلفية دمار الساحة وحرق الخيم من قبل عناصر مجهولة مساء امس الاحد.الدرس الذي تقدمه ذي قار بالسلمية […]

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