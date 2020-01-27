الاف المغردين على وسم

2020/01/27 | 16:48 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برستداول الاف المستخدمين لموقع تويتر وسم #طرد_المخربين_ايا_كانوا بأعتباره كلام المرجعية .فيما اعتبر البعض هذا الهاشتاك هو طريقة للافصاح عن المخربين ، وتداولت اسماء عديدة من الشخصيات السياسية والاعلامية مع هذا الهاشتاك سعيا لطردهم او ابعادهم عن العراق وتظاهراته .

علاء الركابي ضرغام ال...

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