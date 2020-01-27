الحشد الشعبي ينأى بنفسه عن قصف السفارة الأميركية: جماعات تعبر عن نفسها

2020/01/27 | 16:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عدم وجود علاقة بينها وبين الجهات التي استهدفت السفارة الأميركية في بغداد.

وقال معاون نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو علي البصري في تصريح لوكالة الانباء الرسمية إن "الحشد الشعبي ليس له علاقة بالجهات التي استهدفت السفارة الأميركية في العراق"، لافتاً الى أن "هذه الجماعات تعبر عن نفسها، والحشد الشعبي لا يتبنى أي عملية".

وأضاف البصري أن "بعض الجهات تحاول زج اسم الحشد الشعبي في هذه القضية من دون دليل"، مؤكداً أن "تشكيلات الحشد الشعبي موجودة ومنضبطة ولدينا اجتماعات معهم وتوجيهات مستمرة".

وتابع أن "هناك تعاوناً عالياً بين قيادات الحشد والقيادات الأمنية، وهذا الأمر لطالما ركز عليه أبو مهدي المهندس"، عاداً "التعاون بين الحشد والأجهزة الأمنية هو من حقق النصر بهذا الشكل والسرعة".

وأشار البصري الى أن "الحشد الشعبي يعمل مع الأجهزة الأمنية في غرفة عمليات واحدة وهناك مستوى عال من التنسيق، خاصة في ما يتعلق بالعمليات الأمنية ضد الإرهاب".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد أدان يوم أمس القصف الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد، فيما أمر القوات الأمنية بالبحث عن منفذي الاعتداء.

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