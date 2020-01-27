المالكي لسفيرتي أستراليا ونيوزيلندا: نرفض استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية

2020/01/27 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رفضه استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للمالكي، أن الأخير استقبل سفيرتي أستراليا جوان لونديس، ونيوزيلندا تريدين دوبسن، في بغداد لبحث مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والتي شدد فيها المالكي على أهمية تعزيز العلاقات مع جميع دول العالم على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيراً الى أن الوضع المتأزم في البلاد وتداعيات العملية السياسية تستوجبان العمل على التهدئة وتجنب التصعيد واللجوء الى الحوار المشترك.

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