رئيس إقليم كوردستان يتباحث اوضاع العراق مع وفد الماني

2020/01/27 | 16:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني يستقبل وفدا المانيا

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