تنظيم “داعش” يعلن بدء مرحلة جديدة من عملياته تستهدف اسرائيل

2020/01/27 | 17:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن تنظيم “داعش” عن بدء “مرحلة جديدة” تستهدف إسرائيل، وذلك في تسجيل صوتي نُسب للمتحدث باسمه، وتناقلته اليوم الإثنين حسابات “جهادية” على تطبيق تلغرام.وقال المتحدث أبو حمزة القرشي في التسجيل ومدته أكثر من 37 دقيقة، إن زعيم التنظيم الجديد، أبا إبراهيم الهاشمي القرشي، “عزم… على مرحلة جديدة ألا وهي قتال اليهود […]

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