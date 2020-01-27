مدرب برشلونة يستقر على بديل سواريز

2020/01/27 | 17:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت صحيفة (سبورت) الإسبانية، الاثنين، أن كيكي ​سيتيين​ مدرب ​برشلونة​ الحالي قد شارك في قرار التوقيع مع بديل للاوروغوياني لويس سواريز المصاب.

وأضافت الصحيفة، أن سيتيين استقر على التعاقد مع مهاجم ​فالنسيا​، الإسباني رودريغو ​مورينو​ لتعويض غياب الاوروغوياني، وذلك بعد دراسة العديد من الخيارات الهجومية.

وأوضحت الصحيفة، أن مهاجم الخفافيش ينال اعجاب المدرب الاسباني خاصة انه يتحرك كثيراً ولديه خبرة في الدوري الإسباني.

يذكر أن مورينو لعب 28 مباراة مع فالنسيا الموسم الحالي، وسجل خلالهم 4 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

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