قائد الحرس الثوري يهدد باستهداف قادة أميركا في حال نفذوا تهديدهم باغتيال قادة إيران

2020/01/27 | 17:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، تهديدا شديد اللهجة الى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكد سلامي في تصريح، أن طهران ستستهدف قادة اميركا وإسرائيل في حال نفذوا تهديدهم باغتيال القائد الجديد لفيلق القدس أو أي قائد إيراني آخر، لافتا الى أن قادة اميركا لن يكونوا بأمان في أي مكان.

وأضاف سلامي أن استمرار واشنطن بالأسلوب نفسه تجاه إيران سيقود الى ردود فعل مختلفة من حيث الشكل والحجم، وستضع الولايات المتحدة في ظروف جديدة لن يتمكنوا من التحكم بها.

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