“رويترز”: قراصنة يعملون لصالح تركيا يقفون وراء الهجمات الإلكترونية ضد حكومات ومنظمات في أوروبا والشرق الأوسط بينها العراق

2020/01/27 | 17:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أفاد ثلاثة مسؤولين أمنيين غربيين رفيعي المستوى الاثنين، بأن قراصنة يعملون لصالح الحكومة التركية يقفون وراء الهجمات الإلكترونية التي استهدفت حكومات ومنظمات في أوروبا والشرق الأوسط.واستهدف هؤلاء القراصنة 30 منظمة على الأقل بما فيها وزارات وسفارات وخدمات أمن … Readmore

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