اعتبارًا من اليوم.. هيأة الإعلام الأردنية تقرر إيقاف بث قناة دجلة لشهر واحد(وثيقة)

2020/01/27 | 17:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قررت هيأة الاعلام الاردنية، وقف بث قناة “دجلة” الفضائية لمدة شهر واحد، اعتباراً من اليوم الاثنين.وحصلت وكالة “العهد نيوز” على وثيقة، صادرة من هيأة الاعلام الاردنية، موجهة إلى قناة “دجلة” تضمنت ابلاغها بوقف بثها لمدة شهر واحد، اعتباراً من اليوم الاثنين.وذكرت الوثيقة الموقعة من المدير العام للهيأة، ذيب القرالة: “بالإشارة […]

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