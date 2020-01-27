دائرة البيطرة تتخذ إجراءات مشددة ضد كورونا القاتل

2020/01/27 | 17:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أقامت دائرة البيطرة محاضرة علمية عن مرض كورونا القاتل الذي انتشر مؤخراً في مدينة هاووان الصينية وبدأ بالانتقال الى عدد من الدول مثل كوريا وبلدان الخليج.

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