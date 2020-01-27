وزير الداخلية يبحث مع مسؤول أوروبي تبادل الخبرات الأمنية

2020/01/27 | 17:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الاثنين، مع مسؤول أوروبي تبادل الخبرات الأمنية.

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