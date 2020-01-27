بالوثيقة: هيأة الاعلام الاردنية تقرر وقف بث قناة دجلة لشهر واحد اعتباراً من اليوم

2020/01/27 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قررت هيأة الاعلام في الاردن، وقف بث قناة "دجلة" الفضائية لمدة شهر واحد، اعتباراً من اليوم الاثنين.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة، صادرة من هيأة الاعلام الاردنية، موجهة إلى قناة "دجلة" تضمنت ابلاغها بوقف بثها لمدة شهر واحد، اعتباراً من اليوم الاثنين.

وذكرت الوثيقة الموقعة من المدير العام للهيأة، ذيب القرالة: "بالإشارة إلى كتابكم المتضمن تعهدكم بالالتزام أحكام المادة (8/ط) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015 و البند السابع عشر من اتفاقية تجديد رخصة بث البرامج التلفزيونية بمختلف أنواعها بواسطة الأقمار الاصطناعية (السوائل) و تأكيدكم الالتزام بمضمونها وبعدم مخالفتها، وحيث أنكم لم تلتزموا بما تعهدتم به، أقرر وقف بث قناتكم الفضائية (دجلة) لمدة شهر واحد اعتبارا من اليوم الاثنين، لمخالفتها أحكام القانون".

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