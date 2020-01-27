2020/01/27 | 17:25 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت هيئة الحشد الشعبي اليوم الاثنين، عدم وجود علاقة بينها وبين الجهات التي استهدفت السفارة الأميركية في العاصمة العراقة بغداد....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصري يعلق على موضوع استهدف السفارة الأميركية
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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