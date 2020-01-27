البصري يعلق على موضوع استهدف السفارة الأميركية

2020/01/27 | 17:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة الحشد الشعبي اليوم الاثنين، عدم وجود علاقة بينها وبين الجهات التي استهدفت السفارة الأميركية في العاصمة العراقة بغداد....

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