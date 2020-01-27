خاص لـ”العهد نيوز”.. الشركة الكورية بمصفى كربلاء تتاخذ الاحتياطات الصحية بشأن فايروس كورونا( صور)

2020/01/27 | 17:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء كشف مصدر محلي بمصفى كربلاء، اليوم الاثنين، ان الشركة الكورية المنفذة لمشروع المصفى قد تلقت اليوم توجيهات بشأن مرض الكورونا.وقال المصدر في حديث خاص لـ”العهد نيوز” ان الشركة الكورية في مصفى كربلاء تلقت توجيهات باخذ الاحتياطات الصحية لمنع الاصابة في مرض كورونا.وبين ان، ” التعليمات الجديدة قضت بارتداء الكمامات طول […]

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