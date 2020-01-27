الجيش السوري يحرر بلدة معراته وكفرباسين بريف ادلب

2020/01/27 | 17:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات استمر تقدم الجيش السوري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، اليوم الاثنين، في عملية عسكرية تعمل على قضم المزيد من البلدات والمناطق وضرب طوق حول مدينة معرة النعمان لقطع خطوط إمداد الجماعات الإرهابية المسلحة المتحصنين في داخلها، تمهيداً لاقتحام المدينة الاستراتيجية الحاكمة للطريق الحيوي حماة- حلب.وقالت وكالة “سبوتنيك” إن وحدات الجيش السوري […]

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