2020/01/27 | 17:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف قال العضو القيادي في الحركة الاسلامية في كوردستان العراق حسن امين الشيخاني، يوم الاثنين، عن نتائج اجتماع الاحزاب الكوردستانية في كركوك.

وقال الشيخاني لشفق نيوز ان "الاحزاب الكوردستاتية عقدت اجتماعا اليوم بمشاركة اعضاء من مجلس النواب العراقي من المكون الكوردي بحضور خالد الشواني وزير الاقليم للتفاوض بين بغداد واربيل ".

واضاف "توصلت الاحزاب الى جملة قرارات وتوصيات، منها اتفاق هذه الاحزاب على عدم القبول بالتجاوز على حقوق المواطنين الكورد والمكونات الاخرى في كركوك والتاكيد على التعايش السلمي بين جميع المكونات" .

وتابع الشيخاني ان "الاحزاب الكوردية في كركوك اعلنت عن قراراتها وتوصياتها في بيان جاء فيه :

أولاً: حول الاراضي الزراعية والقرى نمنع المحكمة في كركوك من اصدار قرارات بهواها مخالفة لروح الدستور وسنلجأ الى المجلس القضاء الاعلى العراقي للبت حولها .

ثانيا: في مسألة تعيينات المواطنين لا نسمح بتهميش المكون الكوردي وحرمانهم من التعيين ونمنع الاستغلال والابتزار لأي مكون .

ثالثاً: من الواجب على رئاسة اقليم كوردستان والبرلمان وحكومة الاقليم ان يتدخلوا لحل مسألة كركوك والمناطق المستقطعة وان يكون ذلك من أولويات اعمالها .

رابعاً: رفع مذكرة الى الرئاسات الثلاث في بغداد والرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان حول الخروقات في مدينة كركوك ونطالب جميع الاطراف حل مشاكل كركوك .

خامساً: التأكيد على تنفيذ المادة ١٤٠ ووضع ميزانية خاصة لها لتعويض المتضررين .

سادساً: تشكيل لجنة من جميع الاحزاب الكوردستانية للاستعداد للتظاهرات والاعتصامات المدنية في حال التجاوز على حقوق المواطنين الكورد في مدينة كركوك" .

واشار الشيخاني الى ان "هناك لجاناً شكلت من عدة احزاب وبموافقة الجميع لتفعيل هذه القرارات وعمل زيارات الى بغداد واربيل ، للخروج بورقة عمل مشتركة والاسراع في تشكيل مكتب الادارة المشتركة للملف الامني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تتضمن 6 نقاط.. الاحزاب الكوردية تكشف عن نتائج اجتماعها في كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تتضمن 6 نقاط.. الاحزاب الكوردية تكشف عن نتائج اجتماعها في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).