ساري يعادي جماهير يوفنتوس بتصريحاته عن نابولي

2020/01/27 | 17:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس يعادي جماهير فريقه بتصريحاته عن الغريم نابولي

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