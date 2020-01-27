النائب أحمد الأسدي: الأحداث في محافظاتنا وبالخصوص مدينة الناصرية أم الشهداء وموطن الكرامة تبعث على القلق والألم

2020/01/27 | 17:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: قال رئيس “تجمع السند الوطني” النائب أحمد الأسدي إن الأحداث في محافظاتنا وبالخصوص مدينة الناصرية ام الشهداء وموطن الكرامة ..تبعث على القلق والألم.وأضاف في تغريدة له “ندعو عشائرنا وشبابنا الى الحذر من مكائد الأعداء وعلى القوات الامنية الدفاع … Readmore

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