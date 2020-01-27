“رويترز”: مقتل محتجين إثنين في الناصرية بجنوب العراق

2020/01/27 | 17:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (رويترز) – قتل مسلحون مجهولون اثنين من المحتجين بالرصاص في مدينة الناصرية بجنوب العراق بعدما بدأت قوات الأمن حملة صارمة على المظاهرات المستمرة منذ شهور ضد النخبة الحاكمة المدعومة من إيران بشكل كبير.وقالت الشرطة ومصدر طبي إن 75 … Readmore

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