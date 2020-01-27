طائرة خاصة وطاقم طبي.. الخارجية تكشف عن إجراءات جديدة بشأن العراقيين في “ووهان”

2020/01/27 | 17:35 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



كشفت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، عن إجراءات جديدة بشان العراقيين المتواجدين في مدينة ووهان الصي...

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