طالبان تتبنى عملية إسقاط طائرة أميركية في أفغانستان

2020/01/27 | 17:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكدت جماعة طالبان سقوط طائرة أمريكية في ولاية غزني وسط أفغانستان ومقتل جميع من كانوا على متنها من ضباط أمريكيين.وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن الحركة تتبنى اسقاط طائرة تجسس اميركية كانت “تقل ضباطا رفيعي المستوى” وأكد مقتل من على متنها.وفي وقت سابق قال عارف نوري، المتحدث […]

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