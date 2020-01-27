الشرطة يتعاقد مع نجم الاولمبي ولاعب اخر

2020/01/27 | 17:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توصل مجلس إدارة نادي الشرطة الرياضي الى اتفاق نهائي مع نظيره نفط ميسان، اليوم الاثنين، يقضي بالحصول على خدمات نجم المنتخب الأولمبي محمد مزهر وزميله في الفريق أكرم رحيم لينضموا الى صفوف أبناء القيثارة الخضراء بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

ويأتي التعاقد مع اللاعبين بناء على رغبة الجهاز الفني للفريق لسد الفراغ الذي خلفه رحيل الدولي أمجد عطوان الى صفوف الكويت الكويتي .

ومن المؤمل ان ينخرط اللاعبان في التدريبات التي سيجريها الفريق اليوم الاثنين.

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