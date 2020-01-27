2020/01/27 | 17:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر في مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن المجلس قرر إطفاء الديون المترتبة بذمة مديرية شرطة الطاقة وشطبها.

وقال المصدر في حديث لـ"الغد برس" إن "مجلس الوزراء قرر إطفاء الديون المترتبة بذمة مديرية شرطة الطاقة وشطبها"، مبيناً أن "المبلغ المشطوب بلغ خمسة وعشرون مليار ومائتان واثنان وخمسون مليون ديناراً، المثبتة في سجلات وزارة النفط".

وبين المصدر، أن "القرار عد المبلغ دعماً للمديرية، لضرورة المرحلة التي تتطلب تظافر كل مؤسسات الدولة في حماية ورعاية المصلحة الوطنية والمنشآت النفطية".

وأشار إلى أن "الديون نشأت بعد صدور الأمر الديواني رقم (٩٣) لسنة ٢٠٠٧، المتضمن فك ارتباط المديرية من تشكيلات وزارة النفط، والوضع الأمني المتدهور حينها".

وأوضح، أن أسباب نشوء الدين، جاء لكثرة الطلبات الواردة إلى تشكيلات وزارة النفط، وقلة تخصيصات وزارة الداخلية المالية، وتوجيه قطاع النفط بتوفير كافة أنواع الدعم، من أجل الحفاظ على المنشآت النفطية.

ولفت إلى أن الوزارة، طالبت وزارة المالية، بـ"استقطاع المبلغ من تخصيصات وزارة الداخلية، وتحويلها إلى وزارة النفط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يقرر إطفاء ديون مديرية شرطة الطاقة البالغة أكثر من 25 مليار دينار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يقرر إطفاء ديون مديرية شرطة الطاقة البالغة أكثر من 25 مليار دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).