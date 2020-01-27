2020/01/27 | 17:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اجتمعت الهيئة الادارية لنادي الميناء، اليوم الاثنين، بوفد الفريق بعد اجراء قرعة دوري الكرة.

واجتمع عضوا الهيئة الإدارية للنادي مشرف فريق الكرة جهاد الطاهر وأحمد الجابري بالجهاز الفني وعدد من لاعبي الفريق.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بمشاركة فريق الكرة في بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن قرعة بطولة الدوري التي جرت هذا اليوم الاثنين، والتي تمخض عنها تواجد فريق الميناء ضمن المجموعة الأولى مع فرق (الزوراء ونفط الجنوب والنجف والكهرباء) والتي تقرر إقامتها في السادس عشر من شباط المقبل.

وستقام مباريات المجموعة الأولى اما في مدينة السليمانية او زاخو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة الميناء تجتمع بالكادر التدريبي ولاعبي الفريق لمناقشة المشاركة في الدوري) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة الميناء تجتمع بالكادر التدريبي ولاعبي الفريق لمناقشة المشاركة في الدوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).