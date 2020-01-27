2020/01/27 | 17:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمّان- فرانس برس أعلن مصدر طبي أردني الاثنين أن السلطات الأردنية حوّلت عاملا صينيا جاء قبل أيام من مدينة ووهان الصينية مركز فيروس كورونا المستجد إلى الحجر الصحي للاشتباه باصابته بالفيروس.وقال مدير مستشفى البشير الحكومي محمود زريقات لوكالة فرانس … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الأردنية تحوّل عاملاً صينياً جاء قبل أيام من مدينة ووهان الصينية مركز فيروس كورونا المستجد إلى الحجر الصحي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات الأردنية تحوّل عاملاً صينياً جاء قبل أيام من مدينة ووهان الصينية مركز فيروس كورونا المستجد إلى الحجر الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).