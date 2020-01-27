وزارة الداخلية: القبض على عصابة سرقت 120 مليون دينار من داخل دار بالعاصمة بغداد

2020/01/27 | 17:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الداخلية، عن إلقاء القبض على عصابة للسطو المسلح، في العاصمة بغداد.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان مفارز مكتب الخضراء التابعة لمديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت وبعد جمع المعلومات والتحري، من إلقاء القبض على أفراد العصابة، لقيامهم بسرقة مبلغ مئة وعشرين مليون دينار عراقي، من داخل دار شمال غربي بغداد، مشيرة الى اعتراف المتهمين بجريمتهم، وإحالة أوراقهم التحقيقية الى القاضي المختص، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة اربعمئة وأربعين من قانون العقوبات.

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