سعيد الوجاني - المحكمة الإيطالية

2020/01/27 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني بعد رفض محكمة باريس الإذعان لطلب البوليس المغربي ، بتسليمه المعارض المغربي السابق مومن الدويري ، الذي رحلته فرنسا الى الغابون محاباة للنظام المغربي ، ولتتراجع سريعا عن قرار الترحيل ، بدعوى ان الترحيل مخالف لحقوق الانسان ، ومخالف للحق في المعارضة ، وفي الاختيار السياسي للإنسان ، القضاء الإيطالي يصفع مرة أخرى القضاء المغربي ( محكمة الدار البيضاء ) ، برفض الدعوة التي وجهها له عن طريق البوليس الدو......

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